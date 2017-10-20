المازمي: طموحنا نهائي «شاطئية القارات»

دبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته المكثفة، ضمن معسكره الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً لكأس القارات، بنسخته السابعة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، ولجنة الشاطئية بالاتحاد الدولي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمنطقة مراسي بروميناند بالخليج التجاري على قناة دبي المائية، من 31 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل،

وبدأ «أبيض الشواطئ» وصيف آسيا والعاشر عالمياً تدريباته منذ 3 أشهر استعداداً للبطولة.

وقال محمد المازمي مدرب المنتخب، أن البرنامج، يمضي حسب ما هو مخطط له، ويؤدي المنتخب تدريباته على الملعب الرملي في حديقة الممزر والملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة بدبي، مشيراً إلى أن المنتخب عاد إلى التجمع بعد فترة بسيطة من عودته من كأس العالم، وقررنا أن تكون هناك تجمعات قصيرة لحين انتظام اللاعبين في المعسكر الحالي، وعودة المحترفين من أوروبا.

وأكد المازمي أنهم عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية مرضية لنا ولجمهورنا ولمحبي منتخب الشاطئية، وأن طموحه في هذه النسخة هو الوصول إلى المباراة النهائية متسلحين بدعم جمهورنا واللعب على أرضنا على الرغم من قوة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، إلا أن منتخبنا هو الآخر يملك الكثير من العناصر التي تؤهله لبلوغ هذا الهدف.

وتقدم المازمي بالشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي، ولجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي، على جهودهم الكبيرة في تنظيم كأس القارات بشكل سنوي في «دانة الدنيا»، وكذلك اتحاد الكرة، لتوفيره للإمكانيات اللازمة لنجاح المعسكر الحالي.

وطالب المازمي لاعبيه برفع مستوى التركيز مع اقتراب موعد البطولة، وبذل المزيد من الجهود خلال التدريبات اليومية، لأن النتائج الإيجابية في كأس القارات تؤدي إلى تحسن في الترتيب العالمي للمنتخب، حيث يسعى لأن نكون ضمن أفضل خمسة منتخبات في العالم، وتقدم مدرب «أبيض الشواطئ» بالشكر والتقدير إلى لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني على التزامهم الكبير بالمعسكر، وقبل فترة المعسكر الحالي على الرغم من ارتباطهم بوظائفهم الرسمية فكانوا بحق عنواناً للتضحية من أجل شعار «الأبيض».

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع البرازيل حامل اللقب والبرتغال ومصر، فيما ضمت الثانية، المكسيك وإيران وباراجواي وروسيا.