«أبيض الشباب» يتدرب في أجواء باردة

طشقند (الاتحاد)

أدى منتخب الشباب تحت 19 سنة تدريباته أمس، ضمن معسكره الخارجي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ويستعد من خلاله للتصفيات الآسيوية التي تنطلق في قرغيزستان نهاية أكتوبر الجاري.

حضر المران محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان، واطلع خلال لقائه بالطاقم الإداري، على برنامج إعداد «الأبيض الشاب»، واطمأن على جاهزيته لخوض غمار التصفيات الآسيوية، كما حرص في نهاية التدريب الذي استغرق ساعتين على الالتقاء باللاعبين ومصافحتهم.

ووجه راشد عامر رئيس قسم مراكز التدريب باتحاد كرة القدم ومشرف المنتخب الشكر نيابة عن جميع أعضاء بعثة المنتخب للسفير، على حرصه ووجوده في التدريبات ومتابعة سير المعسكر، والتواصل الدائم بأعضاء البعثة رغم كثرة مشاغله، مؤكداً أن ذلك يمنح دفعة معنوية كبيرة وحافزاً للاعبين لبذل المزيد من الجهد وتقديم أفضل المستويات والنتائج.

وكثف منتخبنا الوطني للشباب بقيادة مدربه الصربي ليوبينكو درولوفيتش كثف من جرعاته التدريبية، حيث أدى مرانه على فترتين أمس، جاءت الفترة الصباحية في أجواء شديدة البرودة، حيث بلغت درجة حرارة الطقس 9 درجات مئوية، بينما جاءت الحصة المسائية في أجواء معتدلة نسبياً، وركز من خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، وتطبيق عدد من الخطط وأساليب اللعب التي يتطلع أن يترجمها اللاعبون على أرضية الملعب، خلال مواجهاته الرسمية المنتظرة في التصفيات الآسيوية.

وجذبت تدريبات منتخبنا الوطني للشباب التي تقام على الملعب الفرعي بنادي بونيودكور الأوزبكي، عدداً من مدربي ولاعبي الفئات السنية التي تتدرب في الملاعب المجاورة، حيث حرصوا على متابعة التدريبات، وأخذ الصور التذكارية مع اللاعبين بعد نهاية التدريب.

وعقد مدير منتخبنا الوطني للشباب سالم اليعقوبي اجتماعاً مع الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب، أكد خلاله على ما تمثله هذه المرحلة من برنامج الإعداد، والتي تسبق خوض التصفيات الآسيوية من أهمية كبيرة تتطلب تعاون وتكاتف الجميع، وأشار إلى أن كل فرد في المنتخب يكمل الآخر، ويمثل مع المجموعة فريق عمل واحد، يسعى لهدف واحد، وهو الوصول بـ«الأبيض الشاب» إلى النهائيات الآسيوية 2018، كما ناقش الاجتماع الجوانب الفنية من حيث برنامج التدريب والمباريات الودية.