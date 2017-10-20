فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام في الساعة الخامسة مساء اليوم، منافسات الجولة الخامسة والأخيرة بالمجموعة الأولى، لتصفيات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تشهد 3 لقاءات، الفجيرة مع مسافي، على استاد الفجيرة، والحمرية مع العروبة، والذيد مع مصفوت، وتحدد هوية الفريق الذي يرافق «الذئاب» إلى دور الـ16، وجاء صعود الفجيرة منذ الجولة الماضية، بعد التعادل أمام مصفوت بهدفين لكل منهما، ووصل إلى «النقطة 10»، وحافظ على المركز الأول، فيما ارتقى العروبة إلى «الوصافة» برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على الذيد 2 - 1، باستاد خليفة بن زايد في مربح، والحمرية على مسافي 2 - 1، وبلوغ «النقطة 6» في المركز الرابع، بعد الذيد «الثالث» وله 6 نقاط، ومصفوت خامساً و5 نقاط.

وبعيداً عن لقاء الفجيرة ومسافي، تتسابق فرق العروبة والحمرية والذيد ومصفوت لخطف بطاقة التأهل الثانية.

ويكتسب لقاء الحمرية والعروبة أهمية كبيرة الليلة، لأنه الحاسم في صراع الصعود من المجموعة الأولى، ويملك العروبة 7 نقاط في المركزين الثاني والحمرية «6 نقاط»، وفوز العروبة يجعله يضمن البطاقة الثانية مباشرة، من دون اللجوء إلى أي خيارات أخرى، لأنه وقتها يصل إلى 10 نقاط ويتأهل رسمياً إلى دور 16، أما إذا رجحت كفة الحمرية يصل رصيده إلى 9 نقاط، وانتظار ما تسفر عنه نتيجة لقاء الذيد ومصفوت.

ويوجد «بصيص الأمل» للذيد، بشرط تعادل العروبة والحمرية، وفوز الذيد على مصفوت، ووقتها يرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، ويتأهل برفقة «الذئاب إلى دور الـ16.

ويدرك العروبة والحمرية والذيد أن الحسابات معقدة، خاصة في ظل النتائج المتقلبة في المجموعة، ويقام لقاء الحمرية والعروبة في ظروف تنافسية صعبة بين الفريقين، ونجح الحمرية في انتزاع فوز صعب على مسافي في الجولة الماضية، ووصل إلى النقطة السابعة، وكل المؤشرات تؤكد أن الحمرية عقد العزم على استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على العروبة.

وفي المقابل، فإن العروبة أعلن الطوارئ منذ نهاية لقاء الذيد بالفوز الصعب 2-1، تأهباً للحمرية بسلاح المعنويات العالية، حيث يدخل الفريق ملعب الحمرية، من أجل خطف النقاط الثلاث.

وفي الذيد فإن العيون مفتوحة على نتيجة لقاء الحمرية والعروبة، وفي الوقت نفسه، يأمل الذيد بأن يحقق الفوز على مصفوت المنافس الصعب، وانتظار هدية المباراة الأخرى بتعادل الحمرية والعروبة، وفي هذا السيناريو الذي يحلم به الذيد، يجعل رصيد الفريق يصل إلى 9 نقاط، وتجمد حصاد العروبة عند 8 نقاط، وبالتالي فإن البطاقة الثانية تكون من نصيب الذيد، الذي يستعيد المركز الثاني الذي خسره أمام العروبة في الجولة الماضية، ويملك مصفوت فرصة المنافسة على الصعود في حال تعادل العروبة مع الحمرية وفوزه على الذيد.