«قمة العقدة»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

تدخل مباراة الجزيرة والوصل مساء اليوم، ضمن المواجهات صاحبة «المقام الرفيع» في دورينا، فهي دائماً مصدر للإثارة والحماس والقوة والأهداف، لا تبخل دائماً على مشجعي الناديين بالمتعة العنوان الرئيسي لـ«الساحرة المستديرة».

اعتادت جماهير دوري الخليج العربي على أن تكون المباراة عامرة بالأهداف منذ سنوات طويلة، خاصة بعدما أصبح «فخر أبوظبي» رقماً صعباً في البطولة ومنافساً قوياً على اللقب في السنوات العشر الأخيرة.

الجزيرة تفوق على الوصل في عصر الاحتراف، فهو صاحب بطولتين فيما لم يحصد الوصل أي لقب للدوري، خلال هذه الفترة، وتفوق «فخر أبوظبي» لم يتوقف عند حد البطولة، ولكنه أصبح بمثابة العقدة لـ«الإمبراطور» خاصة في الموسم الماضي، ورغم أن الوصل حقق الفوز على 12 فريقاً من أندية البطولة في الموسم الماضي، فإن الجزيرة كان الفريق الوحيد الذي لم يفز عليه، كما أنه الوحيد الذي فاز على «الأصفر» ذهاباً وإياباً، ليحصد منه ست نقاط، في مشواره نحو الفوز بدرع دوري الخليج العربي.

ولم تكن النقاط الست التي حصدها «فخر أبوظبي» من «الفهود» الفائدة الوحيدة التي حصدها بطل دوري الموسم الماضي من «أبناء زعبيل»، حيث خطف منه الصدارة أيضاً، وتربع عليها منفرداً، بعد مباراة الفريقين في الدور الثاني التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشرة.