العنبري: متفائل بالمرحلة المقبلة

علي معالي (الشارقة)

أبدى عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، تفاؤله بالفترة المقبلة، بعد قيادة «الملك» خلفاً لبيسيرو، مشيراً إلى رغبة اللاعبين في التغيير، وقال: «الفترة قصيرة، إلا أنني واثق في المجموعة الموجودة، ونواجه شباب الأهلي دبي القوي بعناصره المواطنين والأجانب، والمباراة على ملعبنا، وهي ميزة لنا، والاستعدادات قوية، وندرك تماماً أهمية الخروج بنتيجة جيدة، بعد سلسلة النتائج غير الطيبة من بداية الدوري، ولم نحقق الفوز في أي جولة».

أضاف: «الترتيب بالطبع يصب في مصلحة شباب الأهلي دبي، ولكن في الوقت نفسه ثقتي كبيرة في اللاعبين، والمباراة لن تكون سهلة للفريقين، ومع ذلك واثق في الخروج بنتيجة إيجابية، وفيما يخص الأجانب فإننا ندرك جميعاً أنهم وصلوا متأخرين، وأرى منهم الاجتهاد وخلال جولة أو جولتين يدخلون أجواء المباريات بقوة».

وعن مدى التغيير في الفريق، قال العنبري: «بيسيرو اجتهد كثيراً وقدم مستويات جيدة، ولم يحالفه الحظ، وأتمنى تعديل الصورة في مباراة غدٍ حتى نقول بالفعل إنه حدث تغيير بالفريق».