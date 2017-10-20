هاشيك: «الصقور» يلعب مباراة مفتوحة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الإمارات، أهمية المواجهة التي تنتظرهم أمام العين غداً، بطموح حصد النقاط الثلاث، والعودة مجدداً إلى مرحلة النتائج الإيجابية، عقب الخسارة أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الماضية، وشدد على أهمية التركيز والحذر من خطورة «الزعيم»، حتى لو غاب عمر عبدالرحمن للإصابة، لأن الفريق يحتشد بأسماء رائعة من المواطنين والأجانب، خصوصاً أن المواجهة ستكون مفتوحة بسبب الرغبة في الفوز.

وأضاف: ندرك جيداً أهمية العمل الذي ينبغي أن نقوم به أمام العين، وأتمنى أن تكون ردة الفعل الجيدة من اللاعبين حاضرة في الملعب، وأعرف جيداً أنهم يرغبون في إظهار أفضل ما لديهم، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد تفوقنا 3-2، وهذا ما يمكن أن يمثل دافعاً للأداء القوي وعدم ارتكاب الأخطاء.

وحول احتمال عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن الجولة الماضية، قال هاشيك: هناك 24 ساعة، قبل موعد اللقاء مع العين، حتى أتمكن من الإحاطة بجاهزية ساشا وسعد سرور وعبدالله موسى، والأخير في وضع أفضل بمشاركته الجيدة في التدريبات الماضية، وأتمنى توافر جميع الخيارات في التشكيلة الأساسية أمام العين.