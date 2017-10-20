زوران: «عموري» مهم مثل ميسي ورونالدو

عبد الله عامر (العين)

شدد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، على أن لاعبيه استوعبوا درس المباراة الماضية أمام عجمان، عندما نواجه فريق الإمارات غداً، مؤكداً أنه أجتمع معهم ووعدوه بعدم تكرار الأخطاء التي حدثت، مشيداً بمستوى «الصقور» الذي يمتلك عدداً من المهاريين، ولديهم نزعة هجومية واضحة، وأشار زوران أن «الزعيم» يبحث عن الفوز الرابع، والظهور بشكل أفضل من المستوى المتذبذب في الجولة الماضية، ولهذا يجب عليهم التركيز منذ البداية، لمواصلة الانتصارات.

وأثنى زوران على لاعبي العين، وجديتهم الواضحة من خلال التدريبات أو المباريات، حيث أكد أن الفريق لربما يعاني من غياب عمر عبد الرحمن، ولهذا يجب عليهم التأقلم مع الطريقة الجديدة التي يخوضون بها المباريات، من دون عمر الذي ينتظر عودته بعد أسبوعين إلى ثلاثة، حيث قام بزيارته في مركز التأهيل في دبي، وهو لاعب مهم بالنسبة لهم، مثل ميسي مع برشلونة ورونالدو مع ريال مدريد، وأمتدح مدرب العين اللاعبين الصغار في الفريق، مؤكداً أنه منذ وصوله لتسلم المهمة كانت النقاشات مع مجلس الإدارة، تدور حول الذين يمثلون مستقبل النادي، ولهذا يجب تجهيزهم لخوض أكبر المحافل على المستوى الآسيوي والعالمي.

وأكد زوران أحقية جماهير العين في الحزن بعدم الوجود في المحفل الآسيوي، ولكنهم ربما لا يعرفون الكثير عن الأشياء في الفريق، وقال: «نتمنى أن نؤدي جيداً، حتى نظهر بالصورة المناسبة في الموسم المقبل، وكشف عن أن مساعد مدرب اليابان يحضر المباراة لمتابعة الياباني شيوتاني، والذي قدم مستوى مميزاً، وأضاف مازحاً بأنه يحاول إخفاء النجم الياباني عن الأنظار في مباراة الإمارات.