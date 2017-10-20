النصر و عجمان الأهداف تهز الشباك في كل المواجهات!

وليد فاروق (دبي)

استاد زعبيل على موعد اليوم، مع لقاء حاسم ومرتقب، بين النصر وعجمان، ويأتي بعد مباراتهما ضمن كأس الخليج العربي الشهر الماضي، والتي انتهت لمصلحة «العميد» بثلاثية، على الملعب نفسه.

وأهم ما يميز مواجهات الفريقين، أن إحراز الأهداف أمر «بدهي»، ولم تشهد أي تعادل سلبي في دوري المحترفين، على مدار 12 مباراة في 6 مواسم سابقة، ورجحت كفة النصر 5 مرات، وتفوق عجمان في 3 مناسبات، وفرض التعادل الإيجابي نفسه في 4 مباريات، وتأتي «المواجهة 13»، بينهما اليوم لتكون صراعاً بين رغبة «العميد» في حصد الانتصار السادس، وإصرار «البرتقالي» على بلوغ «النصر» خلال المواجهات المباشرة.

الملاحظ خلال مباريات الفريقين في الدوري حتى الآن، تأثير الـ15 دقيقة الأخيرة على النتائج، والنصر، الذي أحرز 8 أهداف، منها 3 أهداف في آخر 15 دقيقة «الربع السادس»، وتوزعت باقي الأهداف الخمسة على باقي المباراة، بمعدل هدف كل ربع ساعة، والعكس تماماً بالنسبة لعجمان، ومن بين 10 أهداف استقبلتها الشباك، منها 7 أهداف في آخر 15 دقيقة.

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