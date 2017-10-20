معدلات السرطان تتزايد في دول متقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة عن أن معدلات الإصابة بمرض السرطان تتزايد في بعض الدول التي تعد أكثر تقدماً من غيرها.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة أديلايد الأسترالية، أن الدول ذات الإمكانات الأكبر في الرعاية الصحية، مثل اليابان وألمانيا وسنغافورة تعاني ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان عن دول ذات إمكانات أقل مثل أفغانستان والصومال وسيراليون. ويفسرون ذلك بأن الطب الحديث يسمح للأشخاص بالنجاة من السرطان، وبالتالي تنتقل جيناتهم المسببة للسرطان إلى جيل آخر. وقبل أن يتيح الطب الحديث للأشخاص التعافي من السرطان، كان الكثير من الأشخاص يموتون من هذا المرض ولم تتح لجيناتهم فرصة الانتقال إلى جيل آخر. وبحسب موقع «Sunday Express»، فإن من بين الأمراض السرطانية المنتشرة في تلك الدول سرطان الرئة والجلد، كما تزايدت فرص الإصابة بسرطان المخ وسرطان البنكرياس والبروستاتا والدم والثدي والمبيض. ومن اللافت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لم تكونا من أكثر 10 دول تزداد فيهم فرص الإصابة بالسرطان، كما أوضحت الدراسة.