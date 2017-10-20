مداخن بإكسسوارات تراثية

هناء الحمادي (أبوظبي)

تفوح رائحة العود والبخور من المنازل الإماراتية، ما شجع فتيات على تقديم أفكار مبتكرة للمداخن، ومنهن مريم عبدالله، التي تصمم مداخن بطريقة غير تقليدية، حيث تزينها بالبراقع والرموش.

ومن خلال هوايتها، التي بدأت عام 2015، تفننت مريم في زينة المداخن التي تعد من الموروث الشعبي، والذي لا يخلو منزل منها، وطورتها إلى مشروع تملأ به وقت فراغها، وتجارة مربحة في المناسبات، فضلاً عن هدف الحفاظ على روح الأصالة، وتعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة.

وبعد تميز مداخنها بإضافة البرقع الذي يشكل جزءاً من التراث الإماراتي، أضافت مريم الرموش التي أعطتها شكلاً جمالياً مميزاً. في هذا الإطار، تقول «تميزت بوضع لمسات خاصة لتزيين المداخن بشكل مختلف مع إضافة إكسسوارات من الموروث كالمرتعشة»، مضيفة «معظم التصاميم تكون من وحي خيالي، وأرسمها بألوان ثابتة لا تتأثر بالغسيل والتنظيف وهي ألوان الإكريليك». وأوضحت أنها تعطي الزبائن حرية اختيار ألوان المداخن وفق ديكورات منازلهم، لافتة إلى إمكانية تقديم المداخن هدايا في المناسبات السعيدة، لذا يمكن إضافة الأسماء عليها.

ومنذ انطلاق المشروع على«إنستغرام» تحت اسم«مداخن رمشة»(mdakhen0remsha)، تقول مريم إن الفكرة لاقت استحسان الكثيرين ممن أقبلوا على شرائها لاستخدامها في الضيافة كأدوات فريدة من نوعها، في حين أقبل البعض على شرائها، باعتبارها ديكوراً مكملاً لأناقة المنزل، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية، وهي الضيافة، مشيرة إلى أن الكثير من الفتيات يقدمونها هدايا لأمهاتهن وصديقاتهن في المناسبات السعيدة.

ويشار إلى أن المشروع لاقى إعجاب المذيعة علياء الشمري، التي روجت له من خلال حسابها في«إنستغرام» بصور مميزة.