مداخن بإكسسوارات تراثية

هناء الحمادي (أبوظبي)
تفوح رائحة العود والبخور من المنازل الإماراتية، ما شجع فتيات على تقديم أفكار مبتكرة للمداخن، ومنهن مريم عبدالله، التي تصمم مداخن بطريقة غير تقليدية، حيث تزينها بالبراقع والرموش.
ومن خلال هوايتها، التي بدأت عام 2015، تفننت مريم في زينة المداخن التي تعد من الموروث الشعبي، والذي لا يخلو منزل منها، وطورتها إلى مشروع تملأ به وقت فراغها، وتجارة مربحة في المناسبات، فضلاً عن هدف الحفاظ على روح الأصالة، وتعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة.
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ومنذ انطلاق المشروع على«إنستغرام» تحت اسم«مداخن رمشة»(mdakhen0remsha)، تقول مريم إن الفكرة لاقت استحسان الكثيرين ممن أقبلوا على شرائها لاستخدامها في الضيافة كأدوات فريدة من نوعها، في حين أقبل البعض على شرائها، باعتبارها ديكوراً مكملاً لأناقة المنزل، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية، وهي الضيافة، مشيرة إلى أن الكثير من الفتيات يقدمونها هدايا لأمهاتهن وصديقاتهن في المناسبات السعيدة.
ويشار إلى أن المشروع لاقى إعجاب المذيعة علياء الشمري، التي روجت له من خلال حسابها في«إنستغرام» بصور مميزة.