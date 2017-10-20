«اشتقتلك».. رائعة شعبية لفريد الأطرش

القاهرة (الاتحاد)

«اشتقتلَّك اشتقتلَّك، سلام من روحي بعتلَّك، شرحتلَّك سبب غلبي، يا ظالم قول شو ذنبي، جمعتلَّك دموع قلبي، وبرمش العين كتبتلَّك».. مقدمة واحدة من روائع الأغنيات التي لحنها وشدا بها الموسيقار فريد الأطرش عام 1962، وكتب كلماتها الشاعر عبدالجليل وهبة، واحتوت على موال يعد من أبرز المواويل في الأغنية العربية بشكل عام، وأغنيات فريد بشكل خاص، وتقول كلماته: «على روحي كان غرامك جاني، وأنا اللي زارعك والغير جاني، خبر عن فرقتك ما يوم جاني، ولا مرسال ردِّ ليَّ جواب، يمين الله حلفتلَّك، بأغلى ما عندي ضحيتلك، ولا حبيت في يوم قبلك، وليل ونهار بحنلَّك»، ورغم طرح ال أغنية في تسجيل إذاعي لعدد من السنوات، إلا أنها طرحت بعد ذلك على عدد من مواقع محبي فريد في حفل نادر قدمه في دار سينما الأندلس في الكويت عام 1966، وكان أهم ما ميز هذه الحفلة الطربية هو الموال الذي دام نصف وقت الأغنية، وحرص فيه فريد على أن يستعرض فيه جل مهاراته الأدائية، وانطلق الموال ممتعاً، ثم تصاعد نسق جماله إلى أن بلغ قمة الروعة في عبارات: «صدوك عني العدا يا زين وما بعدها»، حيث جاءت على طريقة أهل البدو وعرب الجبل، فانكشفت للجميع قدرات هائلة خفية في صوته لم تكن معروفة من قبل، وبعد وفاته عرض التسجيل على أسطوانات، ثم على أشرطة، ثم على أقراص ضمن مجموعة من التسجيلات الحية لحفلاته مع الجماهير والتي تعد بمثابة ثروة فنية لا تقدر بثمن.

وقال المؤرخ والباحث في التراث الفني وجيه ندى، إن «اشتقتلك» تمثل رحلة الحب الحقيقي في حياة فريد، حيث بدأت رحلة الإعجاب ثم الحب بينه وبين فتاة تسمى «سلوى» كان بالنسبة لها مجرد فنان مشهور تطربها أغانيه وتهزها موسيقاه، ولكنها لم تر فيه فتى أحلامها طوال السنة الأولى من تعارفهما، أو الرجل الذي سيوقظ قلبها من جديد على أنغام الحب، بعد أن أسكنت هذه الأنغام بزواجها من نور الدين القدسي الذي كان يوفر لها مستوى جيداً من الحياة، وأنها على امتداد سنة كاملة لم تلتق بفريد إلا وكان محاطاً بالغواني الحسان، وكان يضاحكهن ويمازحهن ويتغزل بهن علناً وأمامها، حيث كانت تضحك لكل نكتة أو قفشة تسمعها منه دون أن يخالجها أي شعور بالغيرة، ولكنها مع الأيام بدأت تحبه بصورة جنونية.