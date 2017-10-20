منصور الفيلي في «دبي السينمائي» مع «شباب شياب»



تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) كشف الممثل والمنتج الإماراتي منصور الفيلي بأنه سيشارك في الدورة الجديدة من مهرجان «دبي السينمائي2017»، بفيلمه الجديد «شباب شياب» الذي تولت عملية إنتاج «إيمج نيشن»، ويخرجه ياسر الياسري، ويحكي الفيلم قصة أربعة رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية من حياتهم في حالة حزت في مأوى للكبار، إلى اللحظة التي يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع عندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، ما يمكنهم من العودة لتحقيق أحلامهم السابقة التي طواها النسيان في مغامرة بشوارع دبي. يشهد الفيلم مشاركة عدد من كبار الممثلين العرب، مثل الإماراتي مرعي الحليان، والكويتي القدير سعد الفرج، والسوري سلّوم حدّاد.