نيكولاس أنجيليك: الأنغام تسافر بنا إلى عوالم مختلفة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ينطلق الموسم الجديد من «برنامج أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية»، لهذا العام بالتعاون مع شركة فلاش للترفيه، المتخصصة بتنظيم الفعاليات الفنية بالمنطقة، في 12 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى أبريل المقبل، بمشاركة نجوم الموسيقى العربية والغربية الكلاسيكية المعاصرة من جميع أنحاء العالم، حيث التقت «الاتحاد» مع قائد «أوركسترا لوسيرن السيمفونية» وعازف البيانو الشهير نيكولاس أنجيليك، ليحدثنا عن تجربته الموسيقية الغنية.

آلة البيانو

تحدث نيكولاس أنجيليك في البداية عن سبب اختياره لآلة البيانو من بين جميع الآلات الموسيقية بقولة: أحب الآلات الموسيقية بكافة أنواعها، ولأكون صريحاً، أجدها جميعاً مثيرة للاهتمام، لكن تربطني بآلة البيانو علاقة عفوية خاصة لما لها من أثر استثنائي في داخلي، وأجد نفسي ميالاً بشكل طبيعي للعزف على هذه الآلة حيث، وجدتها الأقرب إلى قلبي.

وأضاف: بدأت العزف على البيانو في الخامسة من عمري، وأبلغ الآن «46 عاماً»، وهذا يعني أني قضيت فترة طويلة في العزف على هذه الآلة، وبصورة عامة تشكل الموسيقى جزءاً بالغ الأهمية من حياتي، ولقد استثمرت الكثير من الوقت والطاقة لتطويرها، حيث يتطلب العمل في المجال الفني امتلاك رغبة عميقة للتعلم وتكريس الوقت الطويل للعزف، ويمكن أن أضيف أن للموسيقى خصوصية فريدة لدي، وقد كرست جزءاً كبيراً من حياتي لها، ومن خلال تجربتي أرى أن من يريد أن يصبح موسيقياً، عليه الالتزام والدراسة في آن، فقد بدأت العزف في الحفلات الموسيقية في عمر صغير جداً، إنها حياة ممتعة بالفعل، وفي الحقيقة يمنحني السفر حول العالم العديد من التجارب المفيدة، وأنا محظوظ بامتلاك الفرصة للقيام بما أحب فعله حقاً.