نصائح لقياس درجة حرارة الطفل

الاتحاد (القاهرة)

لا تجيد بعض الأمهات قياس درجة حرارة الطفل بشكل سليم رغم أن معظم الأطباء ينصحون بأهمية قياس درجة حرارة الطفل ومتابعتها لمعرفة تطور أي مرض على اعتبار أن حرارة الجسم تمثل أهم الأعراض المرضية. وهي مهارة يجب على كل شخص الإلمام بها وإجادتها. وعن الطرق الصحيحة لقياس درجة حرارة الطفل، تقول الدكتورة سماح الشطي، اختصاصية طب الأطفال، إنه عادة ما يتم قياس درجة حرارة الطفل عن طريق الفم أو الشرج أو تحت الإبط أو الأذن. وبما أن وضع الترمومتر في فم الطفل ليس آمناً، فينصح باستعمال أساليب بديلة. وتوجه الشطي الأم لاتباع خطوات لإنجاز تلك المهمة بدقة وأمان:

1. قبل أن تبدئي: حاولي الحفاظ على الطفل هادئاً قبل قياس حرارته بنصف ساعة حيث إن البكاء يرفع درجة الحرارة.

2. إعداد الترمومتر المعياري «العادي»: اغسليه بماء بارد «حتى لا ترتفع درجة حرارته» وصابون واشطفيه جيداً ثم جففيه وامسحيه بقطعة قطن مغموسة في الكحول.

3. افحصي قراءة الزئبق: إذا تخطى عمود الزئبق 36 هزي الترمومتر تكراراً باتجاه الأسفل، وأنت ممسكة بنهايته بالسبابة والإبهام. في حالة القياس عن طريق الشرج، ادهني نهاية الترمومتر بالفازلين قبل إدخاله. وفي حالة القياس من الفم اشطفي الترمومتر بعناية لإزالة آثار الكحول.