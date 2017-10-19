"سامسونغ" تطلق نسخة محدثة من مساعدها الصوتي

أ ف ب

كشفت مجموعة "سامسونغ" العملاقة عن نسخة محدثة من خدمتها للمساعدة الصوتية "بيكسبي" التي واجهت مشاكل كثيرة في بداياتها، مؤكدة نيتها منافسة "أمازون" التي تهيمن على هذه السوق.

وكتبت المجموعة، في بيان نشر بمناسبة المؤتمر الذي تنظمه للمطورين في سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة)، أن "بيكسبي 2.0 تشكل تقدما كبيرا في مجال خدمات المساعدة الصوتية ومرحلة جديدة مهمة من شأنها أن تغير تجربتنا الرقمية".

وقد أطلقت النسخة الأولى من "بيكسبي" قبل بضعة أشهر على هواتف "غالاكسي اس 8" الذكية. ولم تكن هذه الخدمة متوفرة سوى على هذا النوع من الأجهزة واعتبرها الخبراء أقل مستوى بكثير من منافساتها "أليكسا" ("أمازون") و"غوغل أسيستنت" وحتى "سيري" ("آبل").

وباتت منصة "بيكسبي 2.0" التقنية متاحة للمطورين الذين أصبح في وسعهم إدماج هذه الخدمة في أجهزة وتطبيقات أخرى.

وستكون "بيكسبي"، بنسختها الثانية، "متوفرة على أي جهاز"، من هواتف محمولة وأجهزة تلفاز وبرادات ومكبرات صوت موصولة، بحسب ما كشفت المجموعة الكورية الجنوبية الأولى عالميا في مجال الهواتف الذكية.

ومع هذه النسخة المحدثة من "بيكسبي"، تثبت "سامسونغ" مشاركتها في الحرب الدائرة بين مجموعات التكنولوجيا الأميركية ("أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل") على خدمات المساعدة الصوتية التي باتت تدمج تدريجا في كل أنواع الأجهزة وتلقى رواجا كبيرا.

وقد أطلقت "غوغل" هذا الشهر سلسلة من الأجهزة تعتمد جميعها خدمتها للمساعدة الصوتية.

و"بيكسبي" متوفرة حاليا في أكثر من مئتي بلد ويستخدمها أكثر من 10 ملايين مشترك.