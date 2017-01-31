«حرة عجمان» تبرم شراكة مع «تجاري» لتعزيز التنافسية بين المورّدين

دبي (الاتحاد)

أبرمت منطقة عجمان الحرة شراكة مع شركة «تجاري» للارتقاء بمستوى تنافسية عملياتها الخاصة بمناقصات المشتريات وتزويد مورّديها بقدر أكبر من الشفافية. وتعد هذه الشراكة هي الاتفاقية الأولى لـ«تجاري» مع هيئة في حكومة عجمان. ووقع الطرفان عقداً لمدة 5 سنوات مع «تجاري»، ينص على اعتماد منصة «برافو أدفانتج» المؤتمتة، لإدارة داخلية فاعلة للمشتريات، وتمكين قدر أكبر من المرونة والشفافية، وسرعة تسليم الخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة.

وقال محمود الهاشمي، مدير عام منطقة عجمان الحرة «لا شك في أن هذا التعاون المثمر يعد من أهم أدواتنا للتعامل مع موردينا، ما يتماشى مع آليات استراتيجية منطقة عجمان الحرة التي تتميز بسرعة إنجازها ومرونتها. كما أن هذه الشراكة تفتح المجال أمام العطاءات الإلكترونية وتستقطب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات المشاركة في عطاءات خدمات منطقة عجمان الحرة الأساسية، وغيرها من المشروعات المهمة». وأضاف «بفضل هذه الشراكة ستتاح الفرص للشركات المحلية أو الإقليمية أو الدولية للمشاركة في طلبات الشراء الإلكترونية. فمعظم المؤسسات العصرية والمتطورة باتت على دراية تامة بفاعلية المشتريات الإلكترونية التي تمتاز بتكلفتها المنخفضة وكفاءتها حيث ستوفر الخدمة منصة عطاءات مهمة للمشروعات التطويرية والعصرية».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تجاري» مروان النقي «سنعمل بشكل وثيق مع منطقة عجمان الحرة لاختيار الحلول المناسبة للأعمال الجارية، وفق خبراتنا الطويلة في القطاع». وأضاف «تزود تقنية المناقصات الرائدة لمنطقة عجمان الحرة بالأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات أفضل حيال المورّد المناسب ذي الأسعار التنافسية، بما يصب في مصلحة الإمارة عبر عملياتها الخاصة بالمناقصات». وتتميز حلول «تجاري» بقدراتها على تتبع و قياس مؤشرات الأداء الرئيسية لقسم المشتريات عبر منصة توريد استراتيجية، و هو ما يعد نظاماً متكاملاً أفضل تشارك فيه كافة الجهات المعنية في منطقة عجمان الحرة.