«الاتحاد للطيران» تفوز بجائزة «الصفقة الإسلامية للعام»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الاتحاد للطيران بجائزة «الصفقة الإسلامية للعام» من مجلة «جلوبال ترانسبورت فاينانس» البريطانية، تقديراً لأولى صفقات الاتحاد للطيران في إصدارات الصكوك. وتمّ تسليم الجائزة في الجوائز السنوية للمجلة في لندن.

وأتمت الناقلة الجوية خلال نوفمبر 2016 عملية إصدار صكوك جمعت من خلالها 1.5 مليار دولار، في عملية تمويل تعتبر الأكبر من نوعها في قطاع الطيران بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعتبر التمويل الكبير من المؤسسات الاستثمارية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الأول من نوعه بالنسبة للاتحاد للطيران على صعيد إصدارات أسواق رأس مال الدين.

وتم تكليف بنك «إتش أس بي سي»، وبنك «جيه بي مورجان» وبنك أبوظبي الوطني كمرتِبين مشتركين للإصدار الذي تبلغ مدته 5 سنوات، إلى جانب تكليف مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول كمديري اكتتاب مشتركين.

وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران «يأتي التوجه المبتكر نحو الأعمال في صميم استراتيجينا. ويسرني أن أرى هذا المستوى الكبير من الثقة في أعمالنا، الذي ينعكس في صفقة الصكوك الكبيرة، ويعود الفضل في ذلك لجيمس ريجني وفريق الخزينة لقيامهما بإنشاء إطار عمل متميز أدى إلى إقبال قوي من جانب الأسواق، وخصوصاً خلال الأوقات المليئة بالتحديات في القطاع المالي وبالنسبة لصناعة الطيران».