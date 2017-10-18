عدم مساواة في الأجور

جاستين ويب المذيع البريطاني الذي يقدم البرنامج الشهير «توداي» في هيئة الإذاعة البريطانية اشتكى من طريقة معاملة «بي بي سي» مع كوادرها فيما يتعلق بالأجور، وقال: «إنه ليس هناك مساواة أو عدل في مستوى الرواتب التي يتقاضاها المذيعون النجوم»، وأبدى دهشته بصراحة من أن إدارة هيئة الإذاعة البريطانية تعطي زميله المذيع نيك روبينسون في البرنامج نفسه راتباً أعلى منه بمئة ألف جنيه إسترليني سنوياً، من دون مبرر واضح مقابل القيام بالوظيفة نفسها التي يقوم هو بها.

تعليق ويب جاء بحضور زميله روبينسون خلال مشاركتهما في احتفال بالذكرى الستين لانطلاق برنامج «توداي» أقيم على هامش مهرجان أدبي نظمته صحيفة ذي تايمز. ويبلغ راتب ويب نحو 200 ألف جنيه إسترليني سنوياً وفقاً لبيانات أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية بشأن أجور المذيعين النجوم أوائل هذا العام، بينما يتقاضى روبينسون 300 ألف جنيه إسترليني سنوياً.

في الوقت نفسه، يتقاضى زميلهما جون هامفرايز نحو 650 ألف إسترليني بما يجعله صاحب ثاني أعلى أجر في هيئة الإذاعة البريطانية بعد جيريمي فاين، بينما تتقاضى ميشيل حسين نحو 250 ألف إسترليني.

وتأتي تعليقات ويب بعدما تبين أن رواتب النساء في «بي بي سي» أقل من رواتب الرجال بنحو 9.3 في المئة إجمالاً.