«خلوة» «مطارات أبوظبي» تناقش استراتيجية الشركة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت مطارات أبوظبي، خلال خلوتها، الموظفين من برنامج التطوير الوطني لمشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا في ورشة العصف الذهني خلال عرض الخطة الاستراتيجية للشركة.

وتم توجيه دعوة للموظفين في برنامج التطوير الوطني للمشاركة بآرائهم حول المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية، وإعطاء الفرصة بطرح مقترحاتهم، خلال خلوة مجلس الإدارة والإدارة العليا في مدينة العين، استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي «لدينا مجموعة واعدة من المنتسبين لبرنامج التطوير الوطني من شباب الإمارات الموهوب والطموح، الذي ستقع على عاتقهم قيادة شركتنا في المستقبل، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة دعوة الجيل الجديد إيماناً منا بدورهم المهم الذي يلعبونه اليوم ودورهم في دفع عجلة تطور الشركة نحو المستقبل».

وأضاف «من خلال دعوتهم للمساهمة في حلقات الحوار والنقاش، نأمل أن نكون قد ألهمناهم للتمسك برغبتهم في إحداث تغيير أثناء مسيرتهم نحو وصولهم لمناصب ريادية كقادة المستقبل في مطارات أبوظبي».

وقال «ينضم اليوم 88 من الشباب المواطن لبرنامج التطوير الوطني لمطارات أبوظبي، والذي يمتد من 18 حتى 24 شهراً، ويرتكز البرنامج على تمكين المنتسبين في الحصول على خبرة عملية ومهارات مهنية، وذلك من خلال توزيعهم على أقسام مختلفة، ومراقبة تقدمهم عن طريق نظام تقويم محدد».

وتم التركيز خلال الخلوة على ضرورة المحافظة على شراكات قوية مع الشركاء الاستراتيجيين لمطارات أبوظبي، مثل «الاتحاد للطيران»، إدارة أمن المنافذ والمطارات- شرطة المطار، الجوازات، والشركاء التجاريين، وذلك للعمل سوياً نحو أهداف وتطلعات مشتركة وتقديم خدمات أفضل.