«خلوة» «مطارات أبوظبي» تناقش استراتيجية الشركة

أبوظبي (الاتحاد)
دعت مطارات أبوظبي، خلال خلوتها، الموظفين من برنامج التطوير الوطني لمشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا في ورشة العصف الذهني خلال عرض الخطة الاستراتيجية للشركة.
وتم توجيه دعوة للموظفين في برنامج التطوير الوطني للمشاركة بآرائهم حول المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية، وإعطاء الفرصة بطرح مقترحاتهم، خلال خلوة مجلس الإدارة والإدارة العليا في مدينة العين، استمرت لمدة ثلاثة أيام.
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وأضاف «من خلال دعوتهم للمساهمة في حلقات الحوار والنقاش، نأمل أن نكون قد ألهمناهم للتمسك برغبتهم في إحداث تغيير أثناء مسيرتهم نحو وصولهم لمناصب ريادية كقادة المستقبل في مطارات أبوظبي».
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وتم التركيز خلال الخلوة على ضرورة المحافظة على شراكات قوية مع الشركاء الاستراتيجيين لمطارات أبوظبي، مثل «الاتحاد للطيران»، إدارة أمن المنافذ والمطارات- شرطة المطار، الجوازات، والشركاء التجاريين، وذلك للعمل سوياً نحو أهداف وتطلعات مشتركة وتقديم خدمات أفضل.