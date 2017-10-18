الصحافة «الجبانة»!

انتقد الصحفي ريان هوليداي من صحيفة نيويورك أوبزرفر الصحافة الأميركية بسبب تقاعسها عن كشف فضائح منتج هوليود الشهير هارفي واينستين طوال ثلاثة عقود، وقال إن الصحافة ونقاد هوليوود والإعلام ومتابعي قصص النميمة، كل هؤلاء لم يكتب كلمة واحدة عن انتهاكات واينستين ضد النساء بسبب «الجبن» والخوف من نشر أي شيء يمس المنتج الشهير، وأضاف أن كل هؤلاء يقومون يومياً بنشر ومتابعة كل خطوة لنجوم صناعة السينما الأميركية أينما كانوا، لكن على الرغم من أن ذلك يدخل ضمن طبيعة عملهم إلا أنهم لم تكن لديهم الشجاعة لنشر أي شيء عن واينسين مع أن كثيرين كانوا يعلمون بسوء سلوكه وفضائحه التي لا تتوقف.