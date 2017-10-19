اغتيال صحفية

دافيني كاروانا جاليزيا - صحفية استقصائية مالطية معارضة، نشرت تحقيقات صحفية حول ما يعرف باسم «وثائق بنما» قبل أشهر أثار مقتلها ضجة كبرى في أوروبا. مجهولون قاموا بتفجير سيارة دافيني بشحنة ناسفة على بعد بضعة أمتار من منزلها بمالطا.

وكانت التحقيقات الصحفية التي نشرتها دافيني كاروانا جاليزيا- 53 عاماً في أعقاب التسريب المكثف لما يعرف بـ«وثائق بنما» - والتي تورط فيها اثنان من وزراء الحكومة المالطية- قد أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد يونيو الماضي.

وقال فيليب ليروث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: «اغتيال دافيني كاروانا جاليزيا أصاب المجتمع الصحفي بصدمة». وأضاف: «إننا نطالب بإجراء تحقيق فوري في حادث مقتلها، حيث إن هذا الاغتيال الوحشي يعد هجوماً واضحاً على حرية الصحافة».

وقال الاتحاد الأوروبي للصحفيين: «إنه شعر بـ(بالهلع) من جراء حادث القتل». وأضاف رئيس الاتحاد موجنز بليشر بيريجارد «إنه يجب التحقيق بشكل سريع وشامل في عملية القتل وملابساتها».

وكان الاتحاد قد استنكر في فبراير الماضي تجميد الحسابات المصرفية للصحفية كاروانا جاليزيا، كما دان قضايا القذف العديدة التي أقامها مسؤولون حكوميون ضدها.