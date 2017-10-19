إسرائيل تغلق مقار مؤسسات إعلامية فلسطينية

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقار مؤسسات إعلامية فلسطينية بمدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت العديد منها، بتهمة تقديم خدمات تلفزيونية لحركة حماس.

وقال مسؤول في نقابة الصحافيين الفلسطينيين لوكالة فرانس برس، إن القوات الإسرائيلية أغلقت مكاتب شركات «بالميديا» و«ترانسميديا» و«رامسات» الإعلامية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لستة أشهر.

وقام الجيش أيضاً بمصادرة مواد إعلامية من هذه المؤسسات، واعتقل شخصين، أحدهما مسؤول في إحدى هذه المؤسسات.

كما دهم الجيش مكاتب بـ«الميديا» في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب مصور لـ«فرانس برس».

ودهم الجيش الإسرائيلي أيضاً مكاتب إعلامية في مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية. وأعلنت متحدثة باسم الجيش أن القوات «فتشت مكاتب إعلامية وشركات إنتاج عدة، يشتبه ببثها مواد تحريضية، والتشجيع والاحتفال والترويج للعنف والإرهاب ضد الإسرائيليين».