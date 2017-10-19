«سناب شات» تنتج مسلسلات لعرضها عبر الهواتف المحمولة

مجموعتا «ان بي سي يونيفرسال» و«سناب» الشركة الأم لتطبيق «سناب شات» أعلنتا عن نيتهما إنشاء مشروع مشترك لإنتاج مسلسلات أصلية لشبكة التواصل الاجتماعي.

وستكون حصص الشركتين متساويتين في هذا الاستوديو الرقمي الجديد الذي سيتخذ من سانتا مونيكا في كاليفورنيا مقراً له وحيث ستنتج مواد «مخصصة للأجهزة المحمولة ستنشر خصوصا عبر سناب شات»، بحسب ما جاء في بيان مشترك نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس مقتطفات منه.

وقالت ماغي سونييفيك رئيسة النشاطات الرقمية في «ان بي سي يونيفرسال»، إن شركتها «فخورة بكونها أول شريك لـ(سناب)».

وأوضح سن ميلز الذي يرأس قسم المحتويات الأصلية في «سناب» أن شركته تعتبر أن المحتويات المشفرة «هي المجال المقبل الذي ينبغي خوض غماره».

وقد أبرمت المجموعتان أول عقد مشترك لهما مع استوديو الأخوين دوبلاس، وهي شركة إنتاج مستقلة.

وأظهرت دراسات حديثة أن «سناب شات» هو خدمة التواصل الاجتماعي المفضلة عند المراهقين الأميركيين، وهو يتقدم على «فيسبوك» و«تويتر».

وكانت محطة «ان بي سي» أطلقت في يونيو أول نشرة إخبارية يومية على «سناب شات»، في مسعى إلى استقطاب جمهور أكثر شباباً.

و«ان بي سي يونيفرسال» هي الشركة الأم لـ«ان بي سي» التابعة للمشغل «كومكاست».