Google تقوم بمحاولة جديدة لإنقاذ صناعة الصحافة

منذ سنوات وصحف كبرى مثل «وول ستريت جورنال» و«فايننشيال تايمز» و«نيويورك تايمز» تطلب من قرائها أن يدفعوا اشتراكات مالية من أجل الاطلاع على موادها الصحفية المنشورة على مواقعها الإلكترونية، لكن الكثير من القراء يلتفون حول تلك المناشدات والموانع التي تضعها هذه الصحف على مواقعها، وينجحون في الوصول إلى محتوياتها عن طريق محرك البحث الشهير «جوجل» الذي يأخذهم إلى ما يريدون بمجرد كتابة أي كلمات تعريفية في خانة البحث.

طبعاً «جوجل» في هذه الحال بمثابة نعمة كبيرة للقراء، لكنه نقمة بالنسبة للصحف التي صارت تعتمد الآن بصورة متزايدة على اشتراكات القراء كمصدر للدخل، لتبقى على قيد الحياة، حسبما جاء في تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام.

لكن تقوم «جوجل» الآن، بتغيير كبير للسياسات المعمول بها، بابتكار آليات جديدة قد تساعد الصحف على دعم مساعيها من أجل الحصول على مزيد من المشتركين. وتمثل هذه الآليات جهداً من مساعٍ أكبر للحفاظ على مستوى الصحافة التي يهددها وجود عمالقة بحجم «جوجل» و«فيسبوك» في صناعة الإعلام.

وتشمل خطط «جوجل» سياسات جديدة من نوع السماح للمتصفح بضغطة واحدة مجانية، وهو ما يستلزم أن «تضحي» مواقع الصحف بتقديم ثلاث مقالات مجاناً كل يوم.

وقد بدأت «جوجل» قبل أيام تطبيق برنامج سوف يسمح للناشرين بتحديد عدد مرات الدخول المجاني التي سيمنحونها للمتصفحين بالدخول عبر «جوجل».