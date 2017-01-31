«الاتحادية للجمارك» تحصل على «آيزو 20000»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للجمارك على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية «آيزو أي إي سي 20000» الخاصة بإدارة خدمات تقنية المعلومات، بعد نجاحها في تطبيق كل المعايير والاشتراطات المطلوبة في تطبيق خدمات تقنية المعلومات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتسلم محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة، من شركة النخبة للأنظمة، الشهادة التي منحتها مؤسسة لويدز ريجيستر البريطانية «إل آر كيو إيه» في احتفال بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور أحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، ومحمد إبراهيم المرزوقي، مدير إدارة الموارد المالية، وحليمة البلوشي، مدير إدارة تقنية المعلومات، وعدد من موظفي الهيئة.

وأكد بوعصيبة حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنية المعلومات، ورفع كفاءة الأنظمة والتطبيقات التي يتم تطبيقها في الهيئة عبر تطبيق معايير المواصفات العالمية المتعلقة بتقنية المعلومات.

وقال إن تطبيق معايير المواصفة العالمية الـ «آيزو20000» الخاصة بتقنية المعلومات، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والتحول الرقمي والإلكتروني، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وفق أعلى معايير التميز والجودة، وزيادة مستوى رضا الموظفين، والمتعاملين على حد سواء، نتيجة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن شهادة «آيزو 20000» تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين في الداخل والخارج، ورفع مستوى رضاهم، وتحسين الكفاءة والموثوقية والثبات في تقديم الخدمات المتنوعة بما يؤثر إيجاباً على تكلفة تقديم تلك الخدمات، كما يساهم تطبيق معايير الـ «آيزو» في تعزيز القدرة على إدارة الموردين بفعالية أكبر، والحد من تكرار التدقيق عليهم، والارتقاء بمستوى اعتمادية التطبيقات الإلكترونية، وتقديم خدمات تتميز بسرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين.

يذكر أن الهيئة أنجزت كل المعايير المطلوبة للحصول على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية «آيزو 20000»، بعد أن نفذت إدارة تقنية المعلومات بالهيئة مشروعاً لتطبيق وتطوير السياسات والإجراءات المطلوبة كافة للحصول على الشهادة، حيث قامت إدارة تقنية المعلومات بالاطلاع على تجارب الهيئات والوزارات، والبدء بصياغة السياسات الداعمة واعتمادها وتطبيقها، تمهيداً للحصول على شهادة الآيزو.

وتعتبر شهادة «آيزو 20000» الخاصة بخدمات تقنية المعلومات، المعيار الأول من نوعه في العالم الذي يركز على إدارة تقنية المعلومات. ويتضمن مجموعة متكاملة من عمليات الإدارة بهدف تحقيق التسليم الفعال للخدمات إلى مؤسسات الأعمال والمتعاملين.