حاملو بطاقات «فيزا» يوفرون 3 ملايين درهم خلال «دبي للتسوق»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «فيزا» أن حملتها السنوية «عروض تتجاوز المستحيل» في مهرجان دبي للتسوق 2017 مكّنت حاملي بطاقات «فيزا» من توفير تجاوز 3 ملايين درهم. وقدمت «فيزا» لحاملي بطاقاتها خلال المهرجان تخفيضات بمعدل 80% على منتجات من أشهر العلامات التجارية، وذلك بشكل يومي خلال مهرجان دبي للتسوق. وسجلت الشركة رقماً قياسياً من حيث عدد العملاء المشاركين في الحملة الذين بلغ عددهم 125 ألفاً، فاز منهم 425 شخصاً بعروض مذهلة على الأجهزة الهاتفية والساعات والمجوهرات والذهب وحتى السيارات.

وفاز 10 متسوقين بسيارات إنفينيتي (QX50) التي تبلغ قيمة الواحدة منها 181.000 درهم، مقابل سعر مخفّض بلغت قيمته 25.000 درهم فقط، وبذلك تكون فيزا قد وفرت على العملاء ما مجموعه 1.56 مليون درهم. كما حصل 200 شخص على أجهزة موبايل «آيفون 7» بسعر استثنائي بلغ 600 درهم، أي أقل بنسبة 77% من سعر التجزئة الأصلي البالغ 2,599 درهماً.

وعلاوة على العروض التي تتجاوز المستحيل، أتاحت «فيزا» لعملائها فرصة توفير ملايين الدراهم من خلال تخفيضات قدمتها بالشراكة مع شركة جميرا، وطيران الإمارات، وأحمد صديقي وأولاده، وشرف دي جي، وداماس، وشركة «كريم» لطلب سيارات الأجرة على العديد من فئات المنتجات طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وفي هذا السياق، قال كريم بيج مدير قسم التسويق في «فيزا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «رغبنا في إطلاق مبادرة متميزة تكافئ عملاءنا الذين يفضلون القيام بالمدفوعات عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، بدلا ًمن الدفع النقدي. ويسرنا مشاهدة المزيد من حاملي البطاقات مقارنة بالأعوام الماضية مسجلين في حملة «عروض تتجاوز المستحيل. وقد استطعنا من خلال التعاون مع مهرجان دبي للتسوق، وشركائنا من العلامات التجارية المرموقة، وما يزيد على 100 بنك، من تحقيق وفورات لعملائنا تجاوزت قيمتها 3 ملايين درهم. ونشعر بسعادة غامرة لحجم الإقبال الكبير من قبل العملاء وتفاعلهم مع هذه الحملة وما سجلته من نجاح مذهل».