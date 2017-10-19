فيديو .. محمد بن راشد: نحن أقوياء بالعلم والمعرفة وبالشباب العربي

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أننا «أقوياء بالعلم والمعرفة وبالشباب العربي الذي يدرك أهمية القراءة»، وذلك لدى تتويج سموه الطالبة عفاف شريف من فلسطين بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية في حفل حاشد بدبي أمس.

كما كرم سموه «مدارس الإيمان» من البحرين التي نالت لقب «المدرسة الأولى» في تحدي القراءة العربي، وفازت بجائزة المليون دولار، فيما منح سموه الدكتورة حورية الظل من المغرب جائزة «المشرف المتميز» في التحدي، وذلك بعد منافسة قرائية ومعرفية شهدت مشاركة الملايين من الطلبة العرب، كما شهدت متابعة ودعم وتشجيع الملايين من الناس في مختلف أنحاء الوطن العربي خلال العام الجاري.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي، تحويل التحدي إلى العالمية، موجهاً سموه الدعوة بالقول: «ندعو الجاليات العربية في المهجر وفي كل بقعة من العالم للانضمام لمسيرة القراءة وإحياء الكتاب العربي»، مؤكداً: «نريد أن نجمع كل العرب من كل العالم على تحدي القراءة العربي».

وقال سموه: «تحدي القراءة العربي أظهر لنا شغف أبنائنا بالمعرفة.. وأن أمة اقرأ.. تقرأ فعلياً»، قائلاً: «هؤلاء الشباب هم الذين سيبنون مستقبل الأوطان، وهم الذين سيواصلون رحلة البناء على أساس معرفي أصيل ومتين»، مشيداً سموه بالنتائج بالقول: «فخور وسعيد ومتفائل بالنجاح الذي حققه تحدي القراءة العربي». وقال: «عندما يجتمع أكثر من 7 ملايين مشارك في مشروع عربي واحد، نعرف أننا في الطريق الحضاري الصحيح»، مضيفاً سموه: «الفائز الحقيقي اليوم هو الوطن العربي والشباب العربي المتسلح بقوة المعرفة والكتاب».