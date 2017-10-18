7 قتلى وجرحى بإطلاق نار في ميريلاند



تاريخ النشر: الخميس 19 أكتوبر 2017 ميريلاند(الولايات المتحدة ) (وكالات) أكدت الشرطة سقوط 3 قتلى، وإصابة اثنين آخرين حالتهما خطيرة، بهجوم شنه مسلح في منشأة تجارية شمال مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند شرقي الولايات المتحدة. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أن الشرطة تبحث عن المهاجم الذي حدد جيفري جاهلر مسؤول الشرطة بمقاطعة هارفورد، هويته بأنه يدعى راضي لبيب برنس (37 عاماً)، وتم إغلاق عدد من المدارس المحاذية لموقع إطلاق النار من باب الاحتراز، وفق ما نقلت «اسوشيتد برس». وقال مصدر في الشرطة إن جميع الضحايا الخمسة موظفون في شركة واحدة، مرجحاً وجود علاقة بين المهاجم والشركة.