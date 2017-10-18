الإمارات تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

دانت الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط قيادة قوات الشرطة بولاية باكتيا في أفغانستان، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، موقف الإمارات المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى مكافحته وضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشهدت أفغانستان أمس الأول، سلسلة تفجيرات إرهابية في 4 أقاليم، تبنتها «طالبان» مسفرة عن سقوط 78 قتيلاً ونحو 200 جريح، كان أفدحها الاعتداء الذي استهدف مجمع شرطة باكتيا، من جهتها، دانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية في مدينتي جارديز وغزنة الأفغانيتين، والتي حصدت نساء وأطفالا بين القتلى.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن المملكة مع أفغانستان في حربها ضد الإرهاب وجهودها في إحلال الأمن والسلم. وشددت على موقف البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله داعية إلى تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن 7 أشخاص لقوا حتفهم أمس، باعتداء نفذه مفجر انتحاري من «طالبان» صدم بسيارة مفخخة، شاحنة للشرطة في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.

وقال قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما إن الهجوم قتل 5 من ضباط الشرطة واثنين من المارة عند مشارف المدينة الواقعة شرق الحدود الأفغانية، وإن 22 آخرين أصيبوا بينهم 8 في حالة حرجة، وأشارت التحقيقات إلى أن الانتحاري استخدم سيارة ملغومة محملة بحوالي 50 كلج من المتفجرات.