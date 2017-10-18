وصول طائرة سعودية لبغداد للمرة الأولى منذ 27 عاماً

بغداد (رويترز)

قالت وزارة النقل العراقية: «إن طائرة سعودية وصلت بغداد أمس، وذلك للمرة الأولى منذ 27 عاماً».

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين الجارين منذ الاجتياح العراقي للكويت في عام 1990، وتسعى السعودية ودول خليجية أخرى لتحسين العلاقات مع بغداد حالياً، في مسعى لوقف النفوذ الإقليمي المتنامي لإيران.

وقال بيان لوزارة النقل العراقية، نقلته وسائل الإعلام: «استقبل مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء أول طائرة سعودية بعد توقف دام 27 عاماً»، مبيناً أن «هذه الطائرة تابعة لشركة ناس السعودية للطيران». وقالت شركة طيران «ناس» الأسبوع الماضي: «إنها ستبدأ قريباً رحلات إلى مدن عراقية عدة». وقالت السعودية والعراق في أغسطس: «إنهما يخططان لفتح منفذ عرعر البري الحدودي أمام التجارة للمرة الأولى منذ 1990».