دعوات لبارزاني بالاستقالة وبرلمان كردستان يعلق الانتخابات

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل )

دعا رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد، رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى التنحي عن السلطة، مشيراً إلى أنه «سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته»، وسط تصاعد المطالب بعزله وإقالته. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم بسبب عدم وجود مرشحين، وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق مختلف عليها، بينها حقول نفط، وسط تصاعد المد ضد حكومة الإقليم، والتي بدأت تتحول إلى تظاهرات شعبية يتوقع اليوم أن تبلغ أشدها في السليمانية ضد الحزبين الكرديين الكبيرين.

وقال محمد أمس: «إننا جميعا أسرى لنخبة سياسية تعمل للسيطرة على ثروات الوطن من أجل توسيع سلطتها، هذه النخبة السياسية تتاجر بتضحيات الشعب ودماء شهدائه». وأضاف أن «بطولات البيشمركة رسمت صورة جميلة من المقاومة والتضحية»، معرباً عن أسفه لـ«عدم التمكن من جعل هذه التضحيات أساساً لحكم شرعي ودستوري وحضاري».

وخاطب محمد رئيس الإقليم قائلاً «عليك الاعتراف بالفشل وترك شعبنا يقرر مصيره بنفسه، وليس أن تحدده أنت بحسب رغباتك»، داعياً بارزاني «الذي يحكم بشكل شرعي وغير شرعي منذ 12عاماً على رأس هرم السلطة»، أن يقدم «خدمة كبيرة لشعبه من خلال استقالته من منصبه».

وأعلنت المفوضية العليا لانتخابات إقليم كردستان في بيان أمس «تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر 2017، بصورة مؤقتة بسبب تداعيات الوضع الحالي». وأوضحت أنه «بسبب عدم وجود مرشحين لمنصب رئيس الإقليم في الوقت المحدد، وبسبب تداعيات الوضع الحالي، فإن برلمان كردستان سيقرر تحديد موعد جديد للانتخابات».