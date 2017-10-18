البرلمان المصري يعد قانوناً لمحاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة

القاهرة (وكالات)

كشف أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، أن البرلمان اقترب من إصدار قانون لمحاكمة ومحاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة والمنحرفة، وأعلن خلال كلمته في جلسات مؤتمر دار الإفتاء أمس اقتراب مجلس النواب من إصدار قانون يمنع نزيف الفتوى من غير أهلها، سواء كان ذلك عن طَريقِ الصحافة أو المحطات المرئية والمسموعة، حتى ينضبط الأمر وتنقطع الفتن مراعاة لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض مصر.

وقال إن القانون يتضمن بنوداً يمكن من خلالها إلزام الفضائيات بالكف عن نشر الفتاوى الشاذة، أو الصادرة عن جهات غير مؤهلة، أو التي تؤجج الصراعات بين المسلمين، والتصدي لظاهرة فتاوى التكفير والتطرف والإرهاب والآراء المتشددة والمتسببة في مختلف وسائل الإعلام، وتفعيل ودعم دور المجامع الفقهية والمؤسسات الإسلامية لتؤدي رسالتها في المحافظة على سلامة الفتاوى ومنع التطرف.

وأضاف أن الفتوى صنعة لابد لها من صانع ماهر مدرب ومتقن لأمور الدين وعلم الفقه، وأن يكون واعياً بأمور الواقع الذى يعيش فيه، مؤكدا أنه يجب محاسبه من ينشر الفتاوى الشاذة غير المبنية على الأسس الدينية الصحيحة كفتوى جماع الزوج زوجته بعد وفاتها.

وقال إن هذه الفتاوى دليل على فراغ قلب المسلمين، وعدم تعلقهم بالله وبالمنهج الإسلامي الصحيح، من جانبه قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر: يجب أن تصدر الفتاوى التي تتعلق بعموم المجتمعات من خلال جهات رسمية ومن متخصصين، مطالبا مجلس النواب واللجنة الدينية بإصدار تشريع ينظم الفتوى ويحدد مصدرها، ومواصفات المفتي واختصاصاته، وعقوبات رادعة ترد على المخالفين.