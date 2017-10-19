البرلمان العربي يتصدى للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد النائب سفيان بن توفيق طوبال، المبعوث الخاص لرئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، لجمهورية كينيا، خلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الكيني، أن البرلمان العربي يتطلع لدعم دولة كينيا لإلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية التي كان من المزمع عقدها بالعاصمة التوغولية خلال أكتوبر الجاري، وأجلت إلى إشعار آخر، باعتبار إسرائيل الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل وتستعمر أراضي شعب آخر، وتضطهد شعبًا بأكمله من خلال ما تمارسه من سياسات الحصار والتهجير والاعتقال وسياسات الفصل العنصري، مؤكداً صلابة مواقف الدول الإفريقية القائمة على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام رئيس البرلمان العربي، بشأن مضاعفة الجهود لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وحث برلمانات الدول الأفريقية للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة أفريقيا، حيث التقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي الأحد الماضي، أثناء ترؤسه لوفد البرلمان العربي المشارك بالدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي بروسيا الاتحادية، برئيس الجمعية الوطنية بجمهورية توغو، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري، ورئيس المجلس الوطني بجمهورية جنوب أفريقيا.

وشدد رئيس البرلمان العربي في هذه اللقاءات على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون العربي الإفريقي خاصة حول القضايا المصيرية للعالم العربي وإفريقيا، والارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمانات الإفريقية والبرلمان العربي، وإن قارة أفريقيا التي عانت من ويلات الاستعمار البغيض ونظام الفصل العنصري لتعرف أكثر من غيرها مدى عدالة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وإن البرلمان العربي يوقن بأن برلمانات الدول الإفريقية لن تدخر جهداً في الاستمرار على ثباتها في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني.