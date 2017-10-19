تظاهرات ضد «الشباب» الإرهابية بالصومال

مقديشو (وكالات)

تظاهر آلاف الصوماليين في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو أمس، وذلك تعبيرا عن غضبهم من الهجمات المتكررة التي تنفذها حركة الشباب الإرهابية ، بعد التفجير الأخير لإحدى الشاحنات والذي أودى بحياة نحو 300 شخص.

وارتدى المتظاهرون شارات حمراء على أذرعهم وجبهتهم دعما لأسر ضحايا الهجوم الأخير. وحمل البعض لافتات موجهة لحركة الشباب، كتب عليها «أوقفوا قتل الأبرياء».

وقال أحد المتظاهرين(16 عاما):» نحن نقول لحركة الشباب إننا على استعداد لمحاربتهم من الآن». كما خرج متظاهرون ضد الإرهاب في أقاليم بونت لاند (بلاد بنط) وجوبالاند وجالمودوج.

وقالت خدمة الطوارئ إن الشرطة الصومالية فتحت النار في بادئ الأمر لمنع المحتجين من دخول موقع الهجوم مما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل. لكنها في نهاية المطاف اضطرت للسماح للآلاف بالاحتشاد في الموقع بسبب زيادة عددهم. وقال سكان إنهم لم يشهدوا احتجاجا كبيرا بهذا الحجم في المدينة.