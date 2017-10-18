الاحتلال يعتمد بناء 1323 وحدة استيطانية

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

وافقت إسرائيل أمس على بناء 1323 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عددها إلى 2600 في يومين، بحسب ما أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، وقالت «السلام» الآن في بيان أن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت على الترويج لخطط لبناء 1323 وحدة أضافية في مستوطنات الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت عليها هذا الأسبوع إلى 2646 وحدة استيطانية، واعتبرت السلام في بيانها أن الإعلانات الاستيطانية «تبعدنا يوميا عن أمكانية تحقيق حل الدولتين». وبحسب السلام الآن فإن «الحكومة ترسل رسالة واضحة إلى المستوطنين مفادها قوموا بالبناء بشكل غير قانوني وفي أي مكان، وسنتوصل إلى حل لكم».

ويأتي ذلك في اطار خطة لعرض مخطط لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما اعلن مسؤول اسرائيلي.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام، ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا، وكان مسؤول اسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي انه ستتم الموافقة على «12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016».

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أمس شابا فلسطينيا بعد أن اطلقت النار باتجاهه قرب مفترق التجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم جنوب الضفة. وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا شاباً ملقى على الأرض قرب المفترق، وعدداً من جنود الاحتلال يحيطون به، دون معرفة الأسباب أو حيثيات الحادثة. وقالت مصادر إعلامية عبرية إن قوات الاحتلال أطلقت النار بالهواء بعد اشتباهها بشاب، ظنت أنه ينوي تنفيذ عملية طعن في المكان، واعتقلته دون أن يصاب بأذى. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تلقى إشارة من الارتباط العسكري الفلسطيني تفيد بوجود حدث عند مفترق عتصيون، إلا أنه لم يطلب منه التحرك.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية فجر أمس، بينهم السيّدة حلوة عواد عرار والتي اعتقلتها قوات الاحتلال خلال زيارتها لنجلها الأسير مصطفى عرار في سجن «عسقلان». واعتقل الاحتلال ثمانية شبان من محافظة طولكرم، وسبعة شبان من محافظة جنين و4 شبان من محافظة قلقيلية.

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة «باب المغاربة»، بحماية شرطة الاحتلال «الإسرائيلي». وبحسب دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس، فإن 59 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته وسط تواجد لعناصر الاحتلال التي اعتقلت إحدى السيدات من «باب الأسباط»، وحولتها للتحقيق، عقب استفزازها من عناصر الشرطة عند أحد أبواب المسجد الأقصى. وأوضحت دائرة الأوقاف، أن القوات الخاصة المدججة بالسلاح أمّنت الحماية للمستوطنين أثناء اقتحامهم خلال الجولة الصباحية، حيث انتشروا في الباحات وبين المصلين، خاصة أمام الجامع القِبْلي، وأشارت إلى أن الشرطة صادرت الهويات الشخصية لعدد من رواد المسجد الأقصى، على أن تُعيدها بعد مغادرتهم المسجد.