«الهلال» تسلم مساعدات طبية متنوعة لمركز غسيل الكلى في شبوة

عدن (الاتحاد)

تسلمت إدارة مركز غسيل الكلى في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد شحنة أدوية متنوعة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ضمن جهود الإغاثة لإنعاش الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المحافظات المحررة. وأشار المدير الفني للمركز، ناصر مذيب مسلم إلى أن شحنة الأدوية تقدر بـ 8 أطنان وجاءت عملية تسليمها للمركز ضمن أنشطة الهلال الإماراتي لدعم المنشآت الطبية في المحافظة بالأدوية والمستلزمات الطبية والتي دشنها قبل أيام في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وقدم مسلم الشكر والتقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تقديم العون والمساندة لأشقائهم في المحافظة للوقوف واستعادة وضعه الطبيعي، مضيفا أن هذه المساعدات الإنسانية ستعكس إيجابا على مستوى الخدمات والعلاجات المقدمة من مركز غسيل الكلى للمرضى والتخفيف من معاناتهم.

وأطلقت الهيئة قبل أيام حملة أغاثية عاجلة لدعم القطاع الصحي في شبوة عبر تقديم شحنة أدوية ومستلزمات طبية تقدر بحوالي 108 أطنان سيتم توزيعها على جميع المنشآت الصحية في مديريات المحافظة.