الخليفي يدلي بأقواله أمام المدعي العام السويسري الأربعاء المقبل

باريس (أ ف ب)

يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء المقبل إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان سبورت» ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم. وكان مكتب المدعي العام أعلن الأسبوع الماضي فتح تحقيق بحق الخليفي الذي يرأس أيضاً نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة «بي ان سبورت» حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.

وكشف محامي الخليفي فرانسيس شباينر، أن موكله سيتم الاستماع إليه في مدينة برن السويسرية في 25 أكتوبر. وقال شباينر لوكالة فرانس برس، إن الخليفي «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من قبل مكتب المدعي العام السويسري». وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقاً بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030. وأوضح المكتب أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند»، مضيفاً «يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». كما كشف الفيفا أيضاً أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.

وجاءت هذه التطورات عشية قيام الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت «وسيلة فساد» في العلاقة بين الرجلين، وأن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.