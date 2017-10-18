النائب العام المصري يحيل «بي إن سبورت» ورئيسها للمحاكمة للمرة الثانية

أبوظبي (موقع 24)

أصدر النائب العام في مصر، المستشار نبيل صادق، قراراً بإحالة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، وممثلها رئيس مجلس إدارة الشركة، القطري ناصر الخليفي، لمحكمة الجنايات، وذلك في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التي ترتكبها الشبكة بمخالفاتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشؤون المالية والتجارية، تبين أن مجموعة قنوات «بي إن سبورت» خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد «نايل سات» بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.

ولم يقف الأمر عند هذا، بل ثبت أيضاً مخالفة «بي إن سبورت» للمادة (8)، لربطها بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجاً منفصلاً وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلاً عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضاً إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.

وتعد هذه هي القضية الثانية التي يحاكم فيها الخليفي ومجموعة قنوات بي إن سبورت، أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل.