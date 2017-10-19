كيف أفلت «الباريسي» من قانون «النزاهة والشفافية»؟!

دبي (الاتحاد)
الدائرة تضيق، والمواجهة المباشرة لا مفر منها، هذا ما يحدث على أرض الواقع في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تم الكشف عن «رشوة الخليفي» لأمين عام الفيفا السباق، جيروم فالك لتسهيل حصول قنوات بي إن سبورت القطرية على حقوق بث أكثر من نسخة مونديالية، الأمر الذي يهدد بخروج ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وقنوات بي إن سبورت القطرية من المشهد الرياضي كلياً على طريقة مواطنه محمد بن همام، وكذلك عدد من رجالات الفيفا ممن ثبت تورطهم في الرشى والفساد.
خروج الخليفي من المشهد، بعد أن قام بدوره في الترويج لقطر عبر النافذة الرياضة بطرق ملتوية لا تحمل أي قدرات إدارية، بل تقوم على الرشى والفساد ليس هو الأمر المهم، بل إن العالم يتطلع إلى ما هو أكثر عدالة فيما يتعلق بحقوق بث المونديال، وكذلك موقف باريس سان جيرمان الذي يعد أكثر أندية العالم غرقاً في المال السياسي القادم من قطر، فالنادي الباريسي هو الأداة الأقوى والأكثر ابتلاعاً للمال القطري من أجل تخفيف تأثيرات العزلة التي تعيشها قطر في الوقت الراهن على المستوى المعنوي على الأقل، فضلاً عن عن سعي القيادة القطرية لجعل النادي الباريسي منافساً على البطولات القارية من أجل الدعاية للبلد المصاب بعقدة «وفرة المال وضعف الكيان»
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بيريز تحدث بصورة مباشرة بعيداً عن الدبلوماسية التي يشتهر بها، فقد هاجم هذه المرة باريس سان جيرمان، والجهات المسؤولية عن إدارة كرة القدم في أوروبا، ولكنه فعل ذلك في توقيت يتصف بالذكاء، فقد تأكد من سقوط ناصر الخليفي، ومن ثم فقد كان لزاماً عليه أن يدلي بدلوه، ويشارك في إدانة «مايسترو الرشى» و«صديق الأمير»، فمن المعروف أن الخليفي كان الذراع اليمنى لأمير قطر تميم بن حمد في ملف الترويج الرياضي لقطر.
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وتحدث بيريز عن صفقة مبابي تحديداً مشيراً إلى أن رحيله إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ مالي كبير، في الوقت الذي كان الريال يسعى للتعاقد معه هو أمر طبيعي في ظل ما يحدث من اتفاق مالي كبير من جانب إدارة النادي الباريسي، كما أن اللاعب لازال صغيراً، ومن ثم كان خياره بالبقاء في باريس وفرنسا، وهي وطنه في الأساس.