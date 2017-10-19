المطالبة بتدخل الأمم المتحدة لحماية المعارضة القطرية

جنيف (الاتحاد)

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالتدخل العاجل، لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة. وتعبر الفيدرالية عن قلقها الشديد، وأسفها البالغ، لمواصلة حكومة دولة قطر حملة القمع والاضطهاد التي بدأتها ضد معارضيها، منذ الخامس من يونيو الماضي عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب. واستنكرت الفيدرالية، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، اقتحام قوات الأمن القطرية قصر الشيخ «سلطان بن سحيم آل ثاني» في الدوحة.

كما جمدت حساباته وصادرت ممتلكات شخصية وعائلية خاصة به وبوالده ووالدته الشيخة منى الدوسري. وقد نفذت عملية اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة القطري مساء الخميس الماضي.

والشيخ سلطان معارض بارز لسياسة وانتهاكات الحكومة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية. وخلال عملية الاقتحام، صادرت القوة الأمنية القطرية ممتلكات شخصية وعائلية ووثائق مهمة تخص عائلة الشيخ سلطان. وقد اعتدت القوة على العاملين بالقصر، واستولت على الصور والمتعلقات والمقتنيات والأموال الخاصة بالشيخة منى الدوسري.

واعتبرت الفيدرالية هذا السلوك تعدياً صارخاً على خصوصية أسرة الشيخ سلطان، وسابقة خطيرة في المنطقة.