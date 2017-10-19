قرقاش : شعور العزلة «الطاغي» لن تفكه دبلوماسية «مكانك سرّ»

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن شعور العزلة الطاغي لن تفكه دبلوماسية «مكانك سرّ». فقد قال معاليه في تغريدة على موقع «تويتر»: «تشير التقارير أن رحلة الشرق متواضعة النتائج، شعور العزلة الطاغي لن تفكه دبلوماسية (مكانك سرّ)، الأساس في المراجعة والتراجع عن سياسة الإضرار».

جاء ذلك فيما قال أمير قطر تميم بن حمد خلال اختتام جولته الآسيوية في إندونيسيا، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل أزمة المقاطعة العربية، فيما وصف ذلك بأنه مناورة في إطار محاولات الخروج من العزلة المفروضة على بلاده. وحاول أمير قطر مجدداً تقديم بلاده في صورة الضحية التي تتعرض لحصار وترغب في الحوار، قائلاً: «قطر منفتحة للحوار وفق اتفاقيات تكون ملزمة لكل الأطراف واحترام سيادة الدول، فنحن منفتحين».

ولكن الموقف القطري منذ بداية الأزمة عرقل أكثر من مرة وساطة دولة الكويت لحل المسألة ورفض بشكل قاطع شروط دول المقاطعة.

التناقض كان أوسع من ذلك، حيث قال أمير قطر، إن المقاطعة العربية كان لها تأثير سلبي على حياة المواطن رغم تأكيداته السابقة على أن الحياة الطبيعية لم تتأثر في قطر، فقال: «الحصار الجائر على دولة قطر كانت له آثار إنسانية على الشعب القطري».. في حين قال أمير قطر في خطاب سابق: «مؤسسات الدولة وفّرت كل احتياجات السكان».