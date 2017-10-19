رقاقة فائقة السرعة مخصصة للذكاء الاصطناعي من «إنتل»

لاغونا بيتش (أ ف ب)

تعمل شركة «إنتل» على معالج صغير فائق السرعة مصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي، وهي تتعاون في هذا الإطار مع شركات عدة من بينها «فيسبوك» حسب ما قال رئيس المجموعة براين كرانيتش.

وأوضح كرانيتش، خلال مؤتمر تكنولوجي نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال» في كاليفورنيا، «أرى أننا على مشارف تغير كبير، الذكاء الاصطناعي سيكون بالأهمية التي كان عليها الإنترنت في التسعينات».

وينبغي على الرقاقات المصممة للذكاء الاصطناعي أن تكون قادرة على معالجة كمية كبيرة جداً من البيانات في الوقت الحقيقي. وتحالفت «إنتل» مع «فيسبوك» وشركات أخرى لتصميم معالج صغير محدد على ما أوضح كرانيتش. وأشار كرانيتش على مدونة «إنتل» الرسمية إلى أن هذه الرقاقات الجديدة تسمح «بأنواع جديدة من التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي» تساعد في تحويل قطاع الصحة وشبكات التواصل الاجتماعي والسيارات والأرصاد الجوية وغيرها.

ويتم العمل على هذه الرقاقة الجديدة القوية جداً منذ أكثر من ثلاث سنوات وسيتوافر أول نموذج منها «قريباً» على ما أوضح نافين راو، أحد مؤسسي شركة «نرفانا» الناشئة المتخصصة في تعليم الآلات والتي اشترتها «إنتل»العام الماضي.