مفاوضات «نافتا» مستمرة خلال 2018

واشنطن (د ب أ)

قالت كندا والولايات المتحدة والمكسيك إن جهود إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة للدول الثلاث (نافتا) ستتواصل خلال العام المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه الدول الثلاث تضييق الفجوات الكبيرة بينها.

جاء ذلك في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات بين الدول الثلاث والتي أجريت خارج العاصمة الأميركية واشنطن. وحققت الجولة الرابعة تقدما في بحث موضوعات المنافسة والجمارك والتجارة الرقمية وغيرها، بحسب بيان ثلاثي، في الوقت الذي تتمسك فيه الولايات المتحدة بإصرار الرئيس دونالد ترامب على تقليل العجز التجاري لبلاده. وقال روبرت لايتزير، الممثل التجاري الأميركي:»صراحة أنا متفاجئ ومحبط بمقاومة شركائنا في المفاوضات للتغيير».