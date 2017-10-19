60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي

الرياض (د ب أ)

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ضمن جناح المملكة، في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري بـ 60 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، قوله إن «الصادرات السعودية» تسعى من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأوضح السلمي أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقاً من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.

وأعلن أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية العراق بلغ 643 مليار ريال في عام 2016، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57%، و38% للقطاع الصناعي، أما الزراعي ما نسبته 5%، مشيراً إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، حسب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بحوالي 20.3 مليار ريال، ومن ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.