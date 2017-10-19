60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي

الرياض (د ب أ)
تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ضمن جناح المملكة، في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري بـ 60 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، قوله إن «الصادرات السعودية» تسعى من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأوضح السلمي أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقاً من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
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