الذهب يعاود التراجع مع صعود الدولار

لندن (رويترز)

تراجع الذهب أمس، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار في ظل تكهنات بأن رئيس البنك المركزي الأميركي القادم قد يكون من بين المؤيدين لتشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1283.16 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب أدنى مستوى في أسبوع عند 1281.31 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل 0.1% إلى 1285 دولاراً للأوقية (الأونصة). والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأميركية؛ لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً في حين تدعم العملة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 16.96 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة. ونزل البلاتين 0.7% إلى 923.99 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 981.47 دولار للأوقية.