«المشرق» يرتب قرضاً مجمعاً بقيمة 50 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أغلق بنك المشرق، قرضاً مشتركاً، مدته سنتان، بقيمة 50 مليون دولار لبنك ستانبيك زامبيا، وهو شركة تابعة لمجموعة ستاندرد بنك، وأغلقت الصفقة بعد تجاوز الاكتتاب لمرتين تقريباً، بحسب بيان أمس.

وجذب المشرق، البنك المنسق للقرض الثاني التشاركي لبنك ستانبيك زامبيا، العديد من المستثمرين. واشترك في هذا القرض سبعة شركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بنك أفراسيا المحدود، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك إنفستك (موريشيوس) المحدود، وبنك ميزوهو المحدود وبنك ستاندرد تشارترد، كمرتبين مخولين ورئيسيين للقرض، إضافة إلى البنك التجاري كمرتب رئيس للقرض، وبنك ميزوهو المحدود كبنك وكيل.

وقال راسم نبيل الذوق، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد جنوب أفريقيا المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي): «نحن فخورون بالاهتمام الذي حصلنا عليه من شركائنا في المؤسسات المالية في السوق الإقليمية والدولية. ونتوجه بالشكر إلى بنك المشرق على إتمامهم لهذه الصفقة بشكل ممتاز، وفي إطار زمني مدته خمسة أسابيع فقط، كما نشكر الشركاء الآخرين لدعمهم المستمر أيضاً». وقال جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: «إن نجاحنا في تنفيذ هذه الصفقة يؤكد علاقتنا القوية مع مجموعة ستاندرد بنك. لقد تمت هذه الصفقة بفضل العلاقة القوية التي تمتد لسنوات عدة مع العديد من الهيئات القضائية في جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، والآن في زامبيا. ونحن نقدر الدعم الذي قدمه شركاؤنا لنا في هذه الصفقة، وهذا يعكس النسب القياسية لمجموعة بنك ستاندرد ومكانة البنك في المجتمع المالي».