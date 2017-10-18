مؤشــرات الأسـواق تتحـرك أفقياً ترقباً للبيانـات الربعية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تحركت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في الاتجاه الأفقي مع نهاية جلسة تعاملات أمس، نتيجة عزوف المستثمرين على الدخول للشراء، ترقباً لما ستسفر عنه نتائج الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما نجحت المؤشرات للتحول إلى المنطقة الخضراء، وتقليص خسائرها الصباحية، لتتركز مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية، بعدما تعرضت لعمليات جني أرباح خلال الجلسات الماضية، نتيجة الإعلان عن نتائج مخيبة لآمال المستثمرين لعدد من الشركات المساهمة.

وتراجعت سيولة الأسهم المدرجة إلى مستويات الشهر الماضي، نتيجة حالة الحذر التي سادت أوساط المستثمرين، لتسجل مع نهاية الجلسة 445.9 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على 359.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4703 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 24 سهماً، وظلت أسعار 19 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة تعاملات، أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 0.3% عند مستوى 4502 نقطة، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على 70.9 مليون سهم، بقيمة 108.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 945 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 4 أسهم، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما نجح مؤشر سوق دبي المالي في تقليص خسائره الصباحية ليغلق على ارتفاع طفيف، بلغت نسبته 0.06% عند مستوى 3645 نقطة، بعدما تم التداول على أكثر من 288.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ337.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3758 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 20 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

وقال إيهاب ثروت، مدير تداول كبار العملاء في شركة «دلما» للوساطة المالية: «إن الأسهم المحلية نجحت في اختبار عمليات جني الأرباح التي كانت متوقعة بعد ارتفاعات المؤشرات خلال جلسات الأسبوع الماضي، وإن عمليات البيع والخروج جاءت بأقل الخسائر بعدما سلكت المؤشرات الاتجاه الأفقي، نتيجة مشتريات طالت الأسهم القيادية بنهاية جلسة تعاملات أمس».

وأضاف ثروت: «إن الأسهم الصغيرة ما زالت تلفت أنظار المستثمرين، خصوصاً أسهم قطاع التأمين، والتي تركزت عليها التعاملات منذ جلسة بداية الأسبوع»، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي لبقية الأسهم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الشركات الربعية.

وتصدر سهم «منازل العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مسجلاً 20.9 مليون سهم، ليغلق مرتفعاً عند مستوى 0.56 درهم، رابحاً فلسين عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة، محققاً 18.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند مستوى 10.45 درهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية، مسجلاً تداولات بأكثر من 95 مليون سهم، وبأحجام بلغت 84.8 مليون سهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 3.76% عند مستوى 0.910 درهم، فيما جاء سهم «إعمار» في مقدمة الأسهم التي ساهمت في تقليص خسائر المؤشر العام.