«Liv.» تمنح عملاءها فرصة الفوز بسيارة

دبي (الاتحاد)

تكافئ Liv. - أول منصة خدمات مصرفية رقمية في المنطقة، ولاء العملاء بمنحهم فرصة الفوز بسيارة «تيسلا» طراز S، وأطلق بنك الإمارات دبي الوطني مطلع العام الجاري هذه المنصة عبر الهواتف المحمولة فقط، لتكون أول بنك رقمي يتمحور حول اهتمامات جيل الألفية وكيفية تمضية وقتهم وإنفاق أموالهم.

وبدءاً من الآن وحتى 12 مارس 2018، يمكن لعملاء Liv. الحاليين والجدد الحصول على فرص عديدة للفوز، استناداً إلى عدد نقاط «ليفيون» التي يكتسبونها خلال إجراء مختلف تعاملاتهم المالية عبر التطبيق، ويمكن للعملاء كسب النقاط بطرق عديدة تشمل استخدام تطبيق Liv، للقيام بمدفوعاتهم وإتمام مشترياتهم باستخدام بطاقة Liv.