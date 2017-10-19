الإمارات تطور متطلبات «أيزو 17025»

دبي (الاتحاد)

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن مساهمتها في مراجعة متطلبات مواصفة الأيزو المعتمدة (17025 ISO) في الدولة، بصورة تضمن تلبية التغيرات التقنية الجديدة التي شهدها قطاع الصناعة، والأسواق في الدولة والمنطقة، منذ الإصدار الأخير للمواصفة، الذي كان في عام 2005، حيث تم الانتهاء من تنقيح المواصفة خلال العام الجاري.

وقال المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في «الهيئة»، في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام لـ«مواصفات»، عبد الله عبد القادر المعيني، خلال مشاركته في فعالية دورة تدريبية حول مواصفة الأيزو ISO 17025 نظمتها «الهيئة» خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2017 في فندق الكونراد بدبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس «أيزو»: «في وقت تمتلك فيه الإمارات 85 مختبراً للفحص والمعايرة في مختلف مجالات القياس، وهي مختبرات حاصلة على شهادة أيزو، ذات المرجعية العالمية في إثبات القدرة على تحقيق موثوقية في نتائجها».

وأضاف أن الإمارات بدأت عملية المراجعة لمتطلبات أيزو 17025 في شهر فبراير 2015، حيث كانت هناك حاجة إلى مراجعة تغطية التغييرات التقنية الجديدة، التي شهدتها الصناعة والأسواق منذ الإصدار الأخير، كذلك فإن المعيار يأخذ في الاعتبار الإصدار الجديد من أيزو 9001 المنشور في عام 2015، واعتماد ومواءمة المعيار مع معايير تقييم المطابقة مثل سلسلة أيزو 17000 حول تقييم المطابقة.

ونظمت «مواصفات» بالتعاون مع المنظمة الدولية، دورة تدريبية حول مواصفة أيزو المحدثة، حضرها ما يزيد على 35 شخصاً من ممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة الدولية، لأجل الاطلاع ومواكبة المتغيرات التقنية ومستجدات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وانعكاسات ذلك على حركة الإنتاج والتجارة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية التي تم عكسها في المواصفة المحدثة.

واعتبر المهندس خلف أن التحديث والمراجعة المستمرين للمواصفات ينسجم مع أهداف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ودورها الريادي إقليمياً وشرق أوسطياً، في نشر ثقافة الجودة وتحسين ظروف الإنتاج والتصنيع والتجارة، وتحظى بأهمية كبيرة.