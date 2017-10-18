الطفل الثالث للأمير وليام وكايت يولد أبريل المقبل

لندن (أ ف ب)

أعلن قصر كنسينجتون، أن الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كايت، سيولد في أبريل 2018. وأضاف البيان المقتضب أن دوق ودوقة كامبريدج اللذين لديهما ابن يدعى جورج وابنة اسمها شاروت، «سعيدان جداً»، بتأكيد شهر الولادة.

وكان القصر قد أعلن مطلع سبتمبر حمل كايت بعدما اضطرت هذه الأخيرة إلى إلغاء مشاركتها في مناسبة عامة بسبب الإعياء.. فكما في حمليها السابقين، تعاني كايت البالغة 35 عاماً من الغثيان. لكنها سترافق الأمير وليام في زيارة إلى النرويج والسويد مطلع عام 2018. وسيكون الطفل مهما كان جنسه، في المرتبة الخامسة في ترتيب خلافة العرش وراء جده ولي العهد الأمير تشارلز ووالده الأمير وليام وشقيقه جورج وشقيقته شارلوت.